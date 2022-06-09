زيلينسكي لـ "التايم": حرب روسيا هى "كوفيد-22" والأسلحة هي اللقاح

كتبت: نهال أبو السعود

قارن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية في بلاده بوباء كورونا ووصف الأسلحة والعقوبات بأنها لقاح ، مع تدهور الوضع العسكري لأوكرانيا في دونباس.

وتحدث الرئيس الأوكراني لمجلة مجلة التايم وضغط مرة أخرى للحصول على المزيد من المساعدة الخارجية لأن "الجيش الأوكراني يحتضر في ساحة المعركة" على حد قوله.

وقال زيلينسكي بعد ساعات من تحذيره من أن القتال من أجل سيفيرودونيتسك يمكن أن يقرر "مصير" دونباس بأكملها: "الأسلحة والعقوبات ... لقاح ... للفيروس Covid-22".

وتكبد الجانبان خسائر فادحة في المعركة ، حيث اعترفت أوكرانيا أن عدد القتلى في جبهة دونباس الأوسع قد يكون 100 أو أكثر في اليوم يبدو أن قواته قد تم صدها بعد هجوم مضاد فاشل في نهاية الأسبوع.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة لبي بي سي إن القوات الروسية تحرز تقدما مطردا في أوكرانيا وتوقع أن يتم الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوجانسك الشرقية قريبا.

بين عشية وضحاها أقر زيلينسكي بأن النضال من أجل سيفيردونيتسك ، الذي ظل مستعرا لعدة أسابيع ، كان "على الأرجح من أصعب أشكال النضال خلال هذه الحرب" وأنه من نواح كثيرة ، يتم تحديد مصير دونباس لدينا هناك.

وجادل المسئولون الأوكرانيون سابقًا بأن المدينة ليست استراتيجية بشكل خاص وأن هدفهم كان إلحاق خسائر فادحة بالروس ، لكن بيان زيلينسكي يشير إلى أن المدينة لها أهمية رمزية ، لأنها واحدة من آخر مركزين سكانيين في مقاطعة لوجانسك.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية "كثفت جهودها" للتقدم جنوبي إيزيوم التي فشلت منها في التقدم منذ أبريل وهي آخر المراكز السكانية الرئيسية في مقاطعة دونيتسك.