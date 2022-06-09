وذكرت الوزارة - فى بيان، أن الفرق المختصة فى الترصد المجتمعي ومتابعة الوضع العالمى والمحلى مستمرة، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء يأتي في ظل الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الماضية بفضل جهود الجميع، وذلك في إطار متابعة تقارير مؤشرات الجائحة عالميا ورصد بعض الزيادات فى أرقام الإصابة ومعدلات التفشي في بعض الدول حول العالم وبعض دول المنطقة".

ودعت الصحة الكويتية إلى مداومة الحرص على العادات الصحية السليمة الاعتيادية وتطبيقها في الحياة اليومية، حفاظا على ما تحقق من نتائج إيجابية كبيرة في مواجهة الوباء.

وشددت على أنه في حال ظهور أعراض إصابة بأمراض تنفسية معدية من الضروري تجنب مخالطة الغير ومداومة غسل وتطهير اليدين وتغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة والمغلقة، والحرص على أخذ الجرعة المنشطة للقاح (كوفيد-19) ومداومة الحيطة والوقاية خلال التنقل والسفر.