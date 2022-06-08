اليوم السابع
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مديرة تعليم المنوفية تتفقد أعمال المراجعة النهائية لإجابات طلاب الإعدادية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:56 م
مديرة تعليم المنوفية تتفقد أعمال المراجعة النهائية لإجابات طلاب الإعدادية جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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تفقدت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربيه والتعليم بالمنوفية، أعمال المراجعة النهائية لإجابات طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

رافقها خلال الجولة هاني عنتر وكيل المديرية، وطارق سعد مدير عام التعليم العام، وإسلام خطاب مسئول أمن الديوان، حيث كان في استقبالهم بمقر لجنة النظام والمراقبة غباشي عبد الفتاح رئيس اللجنة ووكلاء لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.

وتابعت مدير المديرية بعض الأعمال الإدارية التنظيمية بالكنترول، وتفقدت غرف وحجرات الكنترول والتقت أعضاء لجان المراجعة الفنية لمختلف المواد الدراسية، حيث شددت على ضرورة مراعاة الدقه في أعمال المراجعة النهائية لكراسات إجابة الطلاب حرصا على مصلحتهم، كما أكدت أهمية مراعاة الدقة في أعمال الرصد قبل إعلان النتيجة، والتأكد من تقدير كافة إجابات الطالب قبل الرصد.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

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نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

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نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه كفر الشيخ

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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2022

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مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني

نتيجه الشهاده الاعداديه


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