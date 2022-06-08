مديرة تعليم المنوفية تتفقد أعمال المراجعة النهائية لإجابات طلاب الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

تفقدت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربيه والتعليم بالمنوفية، أعمال المراجعة النهائية لإجابات طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية.



رافقها خلال الجولة هاني عنتر وكيل المديرية، وطارق سعد مدير عام التعليم العام، وإسلام خطاب مسئول أمن الديوان، حيث كان في استقبالهم بمقر لجنة النظام والمراقبة غباشي عبد الفتاح رئيس اللجنة ووكلاء لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.



وتابعت مدير المديرية بعض الأعمال الإدارية التنظيمية بالكنترول، وتفقدت غرف وحجرات الكنترول والتقت أعضاء لجان المراجعة الفنية لمختلف المواد الدراسية، حيث شددت على ضرورة مراعاة الدقه في أعمال المراجعة النهائية لكراسات إجابة الطلاب حرصا على مصلحتهم، كما أكدت أهمية مراعاة الدقة في أعمال الرصد قبل إعلان النتيجة، والتأكد من تقدير كافة إجابات الطالب قبل الرصد.