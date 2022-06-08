محافظة الفيوم: رصف شارع بطل السلام ليس إهدارا للمال العام

الفيوم رباب الجالى

أصدرت محافظة الفيوم بيانا اليوم الأربعاء، أكدت فيه عدم صحة الشائعة التي يتم تداولها أنه يتم تكسير أعمال الرصف والبنية التحتية بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم بعد الانتهاء منها بـ3 أشهر.

ولفتت المحافظة إلى أن ما يحدث في شارع بطل السلام جاء وفقا للقرار الصادر من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتشديد علي الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية وتوصيل المرافق قبل رصف الطرق منعا لإهدار المال العام، وفي شارع بطل السلام كانت هناك ضرورة حتمية لتنفيذ خطوط الصرف الصحي نظرا لتهالك الشبكة القديمة، وخلال الفترة الماضية انتهت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمالها بالشارع والتي شملت تركيب خطوط انحدار قطر 100‪0 مم و800 مم بعمق حتي 6 ونصف متر وتنفيذ خطوط انحدار للربط علي الخط الرئيسي بقطر 400 مم و630 مم وعمق وصل حتي 5 أمتار ولم يتم رصف الشارع بل قامت الشركة بعمل تمهيد ومعالجة مؤقتة للطرق أثناء تنفيذ الأعمال لتيسير الحركة المرورية لحين رصف الطريق بالكامل

ولفت البيان إلي أنه جاري الآن إزالة طبقة الأسفلت القديم المتهالك تمهيدا لرصف وتجميل الشارع بالكامل بطول كيلو و400 متر حيث تشمل الأعمال رصف الشارع وتركيب البلدورات وتجميل الحديقة الوسطى وسيتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبار بنهاية شهر يوليو القادم بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حتي لا تؤثر الأعمال بالسب علي الطلاب المتواجدين بالمدارس الموجودة بالشارع علما بأن آخر رصف للطريق كان في العام المالي 201‪6.



