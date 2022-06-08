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صحة قنا: مناظرة علمية عن بعد مع أسوان الجامعي لمناقشة حالة حمى مجهولة المصدر

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:45 م
صحة قنا: مناظرة علمية عن بعد مع أسوان الجامعي لمناقشة حالة حمى مجهولة المصدر محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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أعلن  الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن تنفيذ مستشفى الحميات بقنا لمناظرة علمية من خلال التشخيص عن بُعد مع مستشفي أسوان الجامعي، وذلك  لمناقشة حالة حمى مجهولة المصدر.
 
وأوضح تاوضروس، أن المناظرة التي تمت بين الدكتور جورج إدوارد نسيم، أخصائي الحميات بمستشفي حميات قنا، والأستاذ الدكتور أحمد عوض عبدالخالق، بمستشفي أسوان الجامعي، ساهمت في دعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة وتطوير المهارات العلمية للفريق الطبي بمستشفيات المحافظة والارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي للفريق.
 
وأضاف تاوضروس، أن المناظرة تعد استكمالا لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في دعم منظومة العمل بقطاع الصحة بهدف الإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وأشار الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفي حميات قنا، أن مبادرة التشخيص عن بُعد تتيح فرص التواصل ونقل الخبرة بين الفريق الطبي وتبادل المعارف العلمية بينهم.
 
 
 
 

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