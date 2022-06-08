رئيس الوزراء العراقى: الاعتداء على أربيل يؤكد إصرار البعض على الفوضى

كتب: أحمد جمعة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.

أوضح الكاظمي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، عقب الاعتداء، أن الحكومة العراقية ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، والحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.

فيما أكد مسرور بارزاني، من جانبه على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.

وشهد الاتصال التأكيد على أن الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، وخلط الأوراق ونشر الفوضى.