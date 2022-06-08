دراسة أمريكية: حليب اللوز يرتبط بتقليل الأرق

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نشرت في المكتبة الأمريكية للطب أن "تناول اللوز الحلو لمدة أسبوعين يرتبط بتقليل الأرق"، بحسب ما نشر موقع "دايلي إكسبريس".

وقال الباحثون إن بعض أنواع حليب اللوز المصنوعة من اللوز الكامل، ربما تساعد أيضًا على النوم الجيد.

إذا كنت تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير المدى، بينما يسمى الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بالأرق طويل الأمد.

وبحسب مؤسسة Sleep Charity البريطانية فإن الحصول على نوم هانئ ليلاً يمكن أن يتأثر بما تأكله في الساعات التي تسبق موعد النوم.

ويحتوى اللوز على المغنيسيوم الذي يعزز النوم ويعمل على استرخاء العضلات.

اللوز له فائدة إضافية تتمثل في توفير البروتينات التي تساعد في الحفاظ على مستوى مستقر للسكر في الدم أثناء النوم وتحويل الجسم من دورة الأدرينالين إلى حالة الراحة والهضم.

جرب استبدال وجبتك الخفيفة بعد الظهر بحفنة من المكسرات أو امزجها مع حليب اللوز والعسل للحصول على وجبة خفيفة مريحة قبل النوم.

وقالت مؤسسة النوم أن "النوم عملية معقدة تتأثر بالعديد من الأشياء بما في ذلك الصحة العقلية والتعرض للضوء والمشكلات الجسدية الأساسية."

وأضافت: "النظام الغذائي متعدد الأوجه أيضًا انها ليست مجرد طعام واحد بدلاً من ذلك ، فهو تراكمي ، يتأثر بموعد وماذا وكم نأكل على مدار اليوم وعلى مدار أسابيع وشهور وسنوات.

نظرًا لتعقيد النظام الغذائي والنوم، قد يكون من المفيد بالنسبة لكثير من الناس التركيز على الصورة الكبيرة- النوم الصحي وعادات النظام الغذائي - بدلاً من التركيز على الأطعمة والمشروبات الفردية.

وبحسب الصحة البريطانية NHS فإن الكافيين يمكن أن يمنعك من النوم الجيد لذلك ، فمن المستحسن أن يتجنب الناس تناول الكافيين مع اقتراب موعد النوم.

الأشخاص الذين يدخنون يميلون أيضًا إلى قضاء وقت أطول حتى يتمكنوا من النوم، والاستيقاظ بشكل متكرر ، وغالبًا ما يعانون من اضطراب النوم.