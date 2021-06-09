فوائد حليب اللوز عديدة منها إنقاص الوزن وصحة العظام

كتبت فاطمة خليل

حليب اللوز هو أكثر أنواع الحليب النباتي شيوعًا، وهو منخفض السعرات الحرارية وخالي من اللاكتوز ومليء بالعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن، كما أن حليب اللوز يعد خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يحاولون فقدان الوزن أو لديهم صعوبة في هضم حليب البقر أو الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد حليب اللوز، بحسب موقع "إنسايدر"



فوائد حليب اللوز

فوائد حليب اللوز



فوائد حليب اللوز الصحية عديدة ويصنع حليب اللوز عن طريق نقع اللوز المطحون في الماء ثم تصفية المعجون لإزالة أي لب وحليب اللوز نباتي بشكل طبيعي وخالي من الصويا واللاكتوز والجلوتين،

وإليكم فوائد حليب اللوز:

إنقاص الوزن

يعتبر حليب اللوز خيارًا رائعًا لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه لأنه منخفض في السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات.

يبني عظاما قوية

حليب اللوز مشابه لحليب البقر عندما يتعلق الأمر بالكالسيوم وفيتامين د، لا يمكن لجسمك أن يصنع الكالسيوم من تلقاء نفسه. لذلك ، يجب أن تستهلكه من خلال نظامك الغذائي ، وإلا ستصبح عظامك هشة وتنكسر بسهولة أكبر وفي الوقت نفسه ، فيتامين د ضروري لمساعدة جسمك على امتصاص الكالسيوم.



فوائد حليب اللوز

قليل السكر

بينما يحتوي كوب واحد من حليب البقر على 12.3 جرام من السكر، بينما كوب واحد من حليب اللوز غير المحلى لا يحتوي على أي منها.

السكر مصدر للسعرات الحرارية الفارغة، مما يعني أنه لا يوفر أي مغذيات ولا القدرة على الشعور بالشبع هذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك وزيادة الوزن في نهاية المطاف، كما تم ربط استهلاك الكثير من السكر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

غني بفيتامين هـ

فيتامين (هـ) أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك - وإليك كيفية الحصول على ما يكفي منه يقدم حليب اللوز 10 ملليجرام من فيتامين هـ لكل كوب واحد ، وهو ما يمثل حوالي 50٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم وفي الوقت نفسه ، يقدم حليب البقر حوالي 0.1 ملج من فيتامين هـ لكل كوب.

يعمل فيتامين (هـ) كمضاد للأكسدة ، حيث يحمي الخلايا من الجذور الحرة المسببة للضرر بينما يساعد أيضًا في الحفاظ على نظام مناعة صحي وتنظيم الالتهاب.

وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول كمية أعلى من فيتامين E كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر ، وهو ضبابية في العدسة الطبيعية للعين يمكن أن تعرض الرؤية للخطر.

وجدت مراجعة 2013 أيضًا أن مكملات فيتامين E مفيدة لتعزيز شيخوخة الدماغ الصحية وتأخير التدهور المعرفي لدى المصابين بمرض الزهايمر.



فوائد حليب اللوز

السلبيات المحتملة لحليب اللوز



حليب اللوز يحتوي على مكسرات، مما يعني أنه غير مناسب لمن يعانون من الحساسية.

يفتقر إلى البروتين، حيث يحتوي على جرام واحد فقط لكل كوب.

يفتقر إلى فيتامينات ب (ما لم يتم تدعيمها) مثل فيتامين ب 12 أو الريبوفلافين

قد تحتوي على مواد مضافة بما في ذلك المستحلبات مثل الليسيثين والكاراجينان وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الكاراجينان قد يؤثر سلبًا على خلايا الأمعاء، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.