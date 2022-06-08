توريد 86 ألف طن قمح للشون والصوامع بمحافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2022م، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع .

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 86 ألفا و151 طن من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على تشديد الإجراءات، وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول وتوريد الأقماح، والتنسيق بين مديريات "الزراعة، والتموين، ومباحث التموين"؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ لضوابط التوريد، موجها بتكثيف الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد، ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماح، وتوريدها إلى شون وصوامع المحافظة.

تم خلال الاجتماع استعراض جهود الحملات التموينية لضبط الأقماح غير الموردة قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم تحرير 36 محضرا وضبط 229 طنا، ووجه المحافظ بتكثيف تلك الحملات بالتوازي مع تكثيف عمليات التوعية بأهمية توريد الأقماح للجهات الحكومية، وتعريف المزارعين بعقوبات عدم التوريد، والتي تصل بخلاف تحرير المحاضر إلى الحرمان من الحصول على الأسمدة المدعمة، أو التعامل مع البنك الزراعي المصري، والاستفادة من أية مميزات يتم تقديمها للمزارعين .