اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:58 ص
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توريد 227 ألفا و135 طنا و570 كيلو من القمح لصوامع وشون كفر الشيخ

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:47 ص
توريد 227 ألفا و135 طنا و570 كيلو من القمح لصوامع وشون كفر الشيخ جانب من توريد القمح
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

 

أوضح محافظ كفر الشيخ أن توريد 227 ألف  و135 طن و 570كيلو قمح، ونستهدف توريد 450 ألف طن قمح، مناشداً المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

 

 


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