اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 12:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس التشيكى يرفض مشاركة 127 مواطنا ببلاده في الأعمال العسكرية في أوكرانيا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:57 م
الرئيس التشيكى يرفض مشاركة 127 مواطنا ببلاده في الأعمال العسكرية في أوكرانيا ميلوش زيمان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد جيري أوفتشيك المتحدث باسم الرئاسة التشيكية، أن الرئيس التشيكى ميلوش زيمان، رفض طلب 127 مواطنا المشاركة في الأعمال العسكرية في أوكرانيا إلى جانب قوات أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التشيكية، إنه بناء على توصية سلبية من وزارة الداخلية، رفض الرئيس ميلوش زيمان طلب 127 مواطنا تشيكيا للانضمام إلى القوات الأوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التشيكية، أن هذا هو الرفض الثالث من قبل ميلوش زيمان لمواطني الجمهورية في طلبهم للانضمام إلى القوات المسلحة لأوكرانيا، ففي وقت سابق في 24 مايو، لم يسمح لـ11 مواطنا في البلاد بالقيام بذلك، ثم في 1 يونيو لـ80 مواطنا.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة