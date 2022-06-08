الرئيس التشيكى يرفض مشاركة 127 مواطنا ببلاده في الأعمال العسكرية في أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد جيري أوفتشيك المتحدث باسم الرئاسة التشيكية، أن الرئيس التشيكى ميلوش زيمان، رفض طلب 127 مواطنا المشاركة في الأعمال العسكرية في أوكرانيا إلى جانب قوات أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التشيكية، إنه بناء على توصية سلبية من وزارة الداخلية، رفض الرئيس ميلوش زيمان طلب 127 مواطنا تشيكيا للانضمام إلى القوات الأوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التشيكية، أن هذا هو الرفض الثالث من قبل ميلوش زيمان لمواطني الجمهورية في طلبهم للانضمام إلى القوات المسلحة لأوكرانيا، ففي وقت سابق في 24 مايو، لم يسمح لـ11 مواطنا في البلاد بالقيام بذلك، ثم في 1 يونيو لـ80 مواطنا.