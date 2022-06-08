الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستعد لضربات مدفعية على مناطقنا الحدودية

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الأوكرانية تستعد لضربات مدفعية من منطقة سومي على المناطق الحدودية الروسية لاستدعاء رد القوات الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إنه وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، فإن ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية يعدون استفزازا آخر باستخدام مواد كيميائية خطرة، ووفقا لخطة سيناريو كييف ستشن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ضربات مدفعية على المناطق الحدودية لروسيا من محيط مدينة سومى.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أنه عقب قيام القوات المسلحة الروسية بالرد على مصادر النيران، تخطط الخدمات الخاصة الأوكرانية لرش مواد سامة قوية في منطقة الاستفزاز، لافتا إلى أنه في مدينة سومي، تم رفع دعاوى حماية كيميائية لجنود القوات المسلحة الأوكرانية ومقاتلي الوحدات الإقليمية، وأجرت تدريب على إجراءات إعلان إنذار كيميائي.

وتابع رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: "هذه الحقيقة سيسجلها متخصصون من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ويستخدمونها لاحقا لاتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين"، مؤكدا أن المجتمع الدولي الالتفات إلى حقيقة أن القوات المسلحة الروسية لا تستخدم أسلحة كيمياوية، وأن روسيا الاتحادية دمرت جميع مخزوناتها وفقا للاتفاقيات المبرمة.