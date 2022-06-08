اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستعد لضربات مدفعية على مناطقنا الحدودية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:29 م
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستعد لضربات مدفعية على مناطقنا الحدودية الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الأوكرانية تستعد لضربات مدفعية من منطقة سومي على المناطق الحدودية الروسية لاستدعاء رد القوات الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إنه وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، فإن ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية يعدون استفزازا آخر باستخدام مواد كيميائية خطرة، ووفقا لخطة سيناريو كييف ستشن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ضربات مدفعية على المناطق الحدودية لروسيا من محيط مدينة سومى.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أنه عقب قيام القوات المسلحة الروسية بالرد على مصادر النيران، تخطط الخدمات الخاصة الأوكرانية لرش مواد سامة قوية في منطقة الاستفزاز، لافتا إلى أنه في مدينة سومي، تم رفع دعاوى حماية كيميائية لجنود القوات المسلحة الأوكرانية ومقاتلي الوحدات الإقليمية، وأجرت تدريب على إجراءات إعلان إنذار كيميائي.

وتابع رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: "هذه الحقيقة سيسجلها متخصصون من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ويستخدمونها لاحقا لاتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين"، مؤكدا أن المجتمع الدولي الالتفات إلى حقيقة أن القوات المسلحة الروسية لا تستخدم أسلحة كيمياوية، وأن روسيا الاتحادية دمرت جميع مخزوناتها وفقا للاتفاقيات المبرمة.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة

أكثر من 7 ملايين شخص يعبرون الحدود الأوكرانية منذ بدء الحرب.. كييف: ضحايا جراء قصف روسى استهدف مدرسة ومبنى حكوميا بدونيتسك.. الخارجية الروسية: أوكرانيا ارتكبت جرائم حرب وسنقدم الجناة للمحاسبة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:00 م

مسؤول ملف القمح فى أوكرانيا: نتوقع أن يكون لدينا 30 مليون طن هذا الموسم

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:23 م

"قمة الأمريكتين" اختبار لقيادة بايدن فى دول جواره.. "CNN": جو يحول تركيزه لأمريكا اللاتينية بعد أزمات أوكرانيا وأفغانستان.. البيت الأبيض: حضور رئيس البرازيل خطوة للأمام.. وبايدن يكشف النقاب عن هداياه للمنطقة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:00 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة