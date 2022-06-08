الخارجية الأمريكية: قلقون من شراء الهند ودول أخرى كميات إضافية من النفط الروسى

كتب أحمد عرفة

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق لشراء الهند ودول أخرى كميات إضافية من النفط الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا :نحن قلقون بشأن زيادة كميات النفط الروسي، الذي تشتريه ليس فقط الهند، ولكن العديد من دول العالم.

وفى وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو اليوم الأربعاء، من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح، قائلًا إنه قد يتسبب في وفاة ملايين حول العالم، وأضاف دي مايو: "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع، ننتظر من روسيا إشارات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة، والحكم بإعدام ملايين الأطفال والنساء والرجال".

وكان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث في ختام مؤتمر وزارى حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة فاو، وألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع إلى جانب أطراف أخرى.

من ناحية أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء، التحالف مع شركة لسيارات الأجرة لتوزيع مساعدات غذائية طارئة في أوكرانيا.