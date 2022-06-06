هرمون النوم الميلاتونين قد يساعد فى علاج التهاب المفاصل

كتبت فاطمة خليل

اكتشف باحثون من جامعة سوشو في الصين أن هرمون النوم "الميلاتونين" يمكن أن يستخدم لعلاج أو حتى منع هشاشة العظام، حيث أثبتت الأبحاث أن الميلاتونين له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وهو مفيد في علاج التهاب المفاصل ، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ونشر الباحثون دراسة توضح كيف يمكن للميلاتونين أن يمنع انهيار الغضروف الموجود ويشجع على نمو غضروف جديد.

بعد نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Aging Research Reviews ، قال الفريق الذي يقف وراء الدراسة إن النتائج التي توصلوا إليها أكدت أن "الميلاتونين قد يكون خيارًا علاجيًا محتملاً لهشاشة العظام".

وفي ردها على الدراسة ، قالت البروفيسور ليلا بيانت من جامعة مانشستر: "جميع الخلايا ، بما في ذلك الخلايا الغضروفية ، لها إيقاع يومي للراحة والإصلاح والعمل.

يمكن أن يؤثر الميلاتونين على إيقاع الساعة البيولوجية للخلايا ، كما يؤثر على نمط نومنا. على الرغم من أن هذا البحث أولي ، إلا أنه قد يكون وسيلة واعدة لمزيد من التحقيق ".

نتيجة لذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكيد الكامل على الصلة بين الميلاتونين والتحسن في مرضى التهاب المفاصل.

العلاجات الحالية لالتهابات المفاصل تدور بشكل رئيسي حول ثلاث مناطق:

• تدابير أسلوب الحياة

• دواء

• العلاجات الداعمة.

تشمل تدابير نمط الحياة الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

تساعد التمرينات لأنها "تبني العضلات وتقوي المفاصل، مما يؤدي إلى تحسن الأعراض حيث أن المفاصل تتمتع بقدر أكبر من الدعم والحماية من التأثير اليومي.

علاوة على ذلك ، فإن التمرين يساعد الشخص على إنقاص الوزن وبالتالي يضغط على المفاصل المصابة.