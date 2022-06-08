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ألمانيا تعتزم تمديد استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم لعامين تحسبا لانقطاع الغاز

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:15 م
ألمانيا تعتزم تمديد استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم لعامين تحسبا لانقطاع الغاز النفط
كتب أحمد عرفة

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أعلنت ألمانيا اعتزامها تمديد استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم لعامين تحسبا لانقطاع الغاز، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن القوميين الأوكرانيين يخططون لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية سامة في مصنع "أزوت" بجمهورية لوجانسك الشعبية.

وأوضحت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأربعاء/- أن القوميين الأوكرانيين يخططون لتفخيخ حاويات لمواد كيميائية سامة في مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونتسك، بجمهورية لوجانسك الشعبية، واحتجاز أكثر من ألف شخص من عمال المصنع والسكان المحليين في مبانيه تحت الأرض".

وأضافت أنه "وفقا لخطة كييف، فإن تفجير الحاويات التي تحتوي على مواد كيميائية؛ سيؤدي إلى عرقلة حركة القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونباس إلى الأمام، مبينة أنهم يخططون لاتهام روسيا في هذه الكارثة المصحوبة بخسائر بشرية، كما هو الحال دائما".


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