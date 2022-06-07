مدحت نافع: طرح نادى غزل المحلة فى البورصة مفيد للشركة وينشط السوق

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية سابقا والخبير الاقتصادى، إنه من المهم طرح أندية الشركات والأندية بصفة عامة في البورصة لتنشيطها وتوفير موارد للشركات أو للأندية في الوقت نفسه .

وتقرر فتح باب الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم (أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة المصرية)، وذلك اعتبارا من يوم 12 يونيو 2022 وحتى الأول من يوليو 2022، حيث تتولى شركة برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات (مدير الطرح).

ويمثل الاستثمار في اكتتاب شركة غزل المحلة لكرة القدم فرصة جيدة لكونها الشركة الأولى من نوعها في نشاط كرة القدم التي تطرح في البورصة المصرية، وسيتم قيد الأسهم بعد إتمام الاكتتاب العام في الأسهم المطروحة.

أضاف نافع لـ"اليوم السابع" إن أول نادى كان سيطرح في البورصة وبصورة سلسلة كان نادى مصر للألومنيوم، خاصة أن الشركة كانت من الأساس مدرجة في البورصة، لافتا إلى أنه اقترح ذلك حلال توليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية على أساس فصل النادى، كما حدث في شركة المناجم وفصلها عن الحديد والصلب، وبالتالي من المتوقع طرحه أيضا مستقبلا، بعدما رأت وزارة قطاع الأعمال العام البدء بطرح نادى غزل المحلة لكرة القدم كأول نادى وشركته غير مدرجة مما تطلب إجراءات كثيرة.

وأشار إلى أن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم خطوة مهمة لا أختلف عليها، لكنها جاءت في وقت صعب للبورصة التي تحتاج للتعافى، موضحا أنه من المهم إرجاء طرح الشركات الكبيرة في البورصة للفترة المقبلة لحين تحسنها مما يضمن تقييمات حقيقة للأسهم وتوافر السيولة.