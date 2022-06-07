اتحاد المصريين بالسعودية: 20 ألف مصرى سيؤدون مناسك الحج هذا العام

كتب أحمد عرفة

كشف ع ادل حنفي ، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، عن الفئات المسموح لها لأداء مناسك الحج .

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الثلاثاء ،أنه لن يسمح للزيارات من مصر للمملكة خلال فترة الحج ، بسبب الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن هناك تأمين صحي على جميع الحجاج.

وأشار حنفي إلى أن هناك 20 ألف حاج مصري سيؤدون مناسك الحج هذا العام والغاء الزيارات من القاهرة إلى السعودية هذا العام أثناء فترة الحج، وناشد المصريين بعدم حمل اي أدوية خلال زيارته للسعودية .

وأوضح حنفي أن الفئات غير المصرح لهم بحج هذا العام هي: كل من تجاوز عمره 65 عاماً ميلاديًا ، والسيدات أقل من 45 عاماً بدون محرم ، وجميع أنواع الزيارات (التجارية - السياحية - العمل - العائلية ) حيث قامت المملكة بإصدار قراراً بمنع إستقبال تأشيرات الزيارة بأنواعها بأربعة مطارات ، مطار ينبع ، ومطار الطائف ، ومطار جدة ، ومطار المدينة المنورة إبتداءً من 9 يونيو 2022 ولمدة شهر حتى 9 يوليو المقبل ، حيث أوضحت الخطوط الجوية السعودية أنه سيجرى قبول حاملي تأشيرات الزيارة فقط على الرحلات المتوجهة إلى مطار الرياض ، وفقاً لشروط معينة وهي عدم إصدار أي تذاكر داخلية إلى جدة أو المدينة أو ينبع أو الطائف ، وضرورة وجود تذاكر مؤكدة الذهاب والعودة للراكب ، على أن تكون العودة من نفس محطة الوصول ، وأخيراً لا يصرح بأداء فريضة الحج كل من لم يحصن بلقاح ضد فيروس كورونا بغير اللقاحات المعتمدة بالسعودية وهي : فايزر (جرعتان) ، ومودرنا (جرعتان) ، و أسترازينيكا (جرعتان) ، و جونسون (جرعة واحدة) ، والعمالة الموسمية أو مايسمى بخدمة الحجاج .