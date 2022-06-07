أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-6-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-6-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.594 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.594 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.1 مليون ورقة مالية بقيمة 511 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.5 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.19%، والعرب على 7.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.5 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 40.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 164.1 ألف جنيه، 69.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1750 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3803 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.47%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.281 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.84%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 11.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 11.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.414 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.722 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 1.756 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.01%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 10.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.82%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.588 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.34%.