اليوم السابع
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دوق ودوقة كامبريدج يعبران عن سعادتهما بحفلات اليوبيل البلاتينى لملكة بريطانيا

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:43 م
دوق ودوقة كامبريدج يعبران عن سعادتهما بحفلات اليوبيل البلاتينى لملكة بريطانيا كيت ميدلتون والأطفال
كتب: إيهاب محمد

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حرص دوق كامبريدج الأمير ويليام، وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، على التعبير عن سعادتهم بحفلات اليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث الثانية، والتي أقيمت بمناسبة مرور 70 عاما على توليها عرش بريطانيا.

وشارك الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج على انستجرام، مجموعة صور من مشاركة الجماهير ومحبى الملكة في الاحتفالات، وعلق عليها:" يا لها من عطلة نهاية أسبوع رائعة من الاحتفالات، كانت رؤية الناس في جميع أنحاء البلاد يجتمعون مع العائلة والأصدقاء والأحباء أمرًا خاصًا للغاية".

حسابهم على انستجرام
حسابهم على انستجرام

وأضاف: "شكراً لكل من حضروا للتعبير عن امتنانهم للملكة و 70 عامًا من القيادة الملهمة، من الحشود في المولات إلى المجتمعات التي تستضيف حفلات الشوارع في جميع أنحاء البلاد، نأمل أن تكون قد قضيت عطلة نهاية أسبوع لتتذكرها".

الامير وليام
الامير وليام
الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

 

كيت ميدلتون والاطفال
كيت ميدلتون والاطفال

 

الجماهير
الجماهير

 

كيت ميدلتون ووليام
كيت ميدلتون ووليام

وأختتم:"لقد قضينا جميعًا وقتًا رائعًا، خاصةً لويس".

وكان قد حظى الأمير لويس، أصغر أبناء الأمير وليام، وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، بظهور قوى خاطف للأضواء للمرة الثانية خلال الحفل الختامى لليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث الثانية، مساء الأحد، وذلك بعد ظهوره المميز فى اليوم الافتتاحى للاحتفالات، حيث شعر الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام، بفرحة الجماهير وهو يقف بجوار جدته الكبرى الملكة ويداه تغطي أذنيه وسط صرخات الجمهور الهائلة.

وفى ظهور مميز للأمير لويس، بينما كان يجلس بجوار والدته دوقة كامبريدج، فى الشرفة الملكية فى Platinum Jubilee Pageant  في لندن، كان رد فعله مضحكاً، وفي بعض الأحيان، تم تصويره وهو يضع يده على فم والدته، ويلوح بذراعيه في الهواء ويقف على مقعده للحصول على رؤية أفضل.


اليوبيل البلاتينى

اليزابيث

بريطانيا

الامير هارى

الامير لويس

ابناء الامير وليام

ابناء كيت ميدلتون

الامير جورج

الاميرة شارلوت


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