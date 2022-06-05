وزير التعليم: إلغاء النماذج الاسترشادية والإجابات النموذجية من قاموس التعليم

كتب ـ محمود طه حسين

تحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، عن تكرار طلب نماذج استرشادية، متابعا: قلنا كثيرا أننا ألغينا النماذج الامتحانية والإجابات النموذجية من قاموس التعليم المصري، ووضعنا منصات كبيرة بها مئات الأسئلة على ﺑﻨﻚ المعرفة المصري وقنوات مدرستنا ومنصة حصص مصر وهذا يكفي تماما.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية: لا يجب أن يتعلم الطلاب من أجل نوعية امتحان بعينها كما تعلمون جيدا وإنما كل هذه الأسئلة بخصوص شكل الامتحان تهدف إلى التحضير بشكل معين وبعضها يحاول استنباط طرق الغش وهكذ، وكنا لا نسأل مثل هذه الاسئلة في زماننا، وأتمنى أن نوجه الطلاب للتعلم فقط واتقان المعرفة وعندها سوف يستطيعون الاجابة على أى شىء يواجهون به.

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن المديريات التعليمية تسلمت صباح اليوم الأحد بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، من الكنترولات، موضحة أنه يتم توزيعها على المدارس اليوم ليتم تسليمها للطلاب خلال الساعات القادمة. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التى سوف يؤدى بها الطالب امتحان المواد غير المضافة للمجموع هى نفس اللجنة والمدرسة التى سيؤدى فيها الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية التى تبدأ 26 يونيو الجارى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.