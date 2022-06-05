التعليم تنفى زيادة 10% فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نشرت بنفسى على صفحته فيديو رائع للدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومى للامتحانات والفيديو موجود لمن يريد سماعه وبالرغم من وجود المرجع الرئيسى يتبارز البعض فى كتابة عناوين مضللة تعبر عن سوء النية وعدم الفهم وتعمد التضليل والفيديو متاح لمن يريد الاستفادة منه".

وتابع شوقى: "الغريب هو التعليقات التى تتنافس فى التطاول على قيادات محترمة وعلى وزارة تعمل ليل نهار إن كان لديكم هذا الوقت للكتابة فإنه من الأجدى ان تسمعوا الفيديو بأنفسكم قبل التطاول على الآخرين".

واستكمل الوزير عبر صفحته الشخصية: "تتداول بعض المواقع امتحانات تجريبية وتدعى أنها من الوزارة وتزيد من الفجور فى الكذب بوضع اسم "بنك المعرفة" عليها وهو كذب ونصب واحتيال لا أساس له ولم تعلن الوزارة شيئا من هذا، كافة المواقع على السوشيال ميديا أو جروبات الواتساب أو جروبات الفيسبوك التى تضع "بنك المعرفة" فى اسمها كاذبة ولا علاقة لها بنا أو ببنك المعرفة الذى له صفحة رسمية واحدة فقط والباقى يستخدمون الاسم (وهى جريمة) للايحاء بمصداقية لا يمتلكونها".

وأكد الوزير قائلا: "كل ما لا ينشر على صفحاتنا الرسمية لا أساس له وليس لأحد علم بموضوع لا يتم نشره أولا على صفحاتنا الرسمية وبالتالى نهيب بالمهتمين بالتعليم أن يتحروا الدقة بزيارة صفحاتنا الرسمية للتأكد من صدق ما يقرأون فى أى مكان آخر، جاء لك تعليقا على ما تم نشره بزيادة 10% فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية".