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هيئة الشراء الموحد: عدد المسجلين على منصة المؤتمر الطبى الأفريقى 35 ألفا

الأحد، 05 يونيو 2022 10:23 ص
هيئة الشراء الموحد: عدد المسجلين على منصة المؤتمر الطبى الأفريقى 35 ألفا رئيس هيئة الشراء الموحد
كتب سمير حسنى

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قال اللواء طبيب بهاء الدين زياد، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن إنشاء الهيئة المصرية أحد الآليات التي تبنتها الحكومة المصرية في مسار تطوير المنظومة الصحية وإرساء مبادئ التكنولوجيا الطبية، وحكومة إجراءات وتوطين صناعة الدواء واستدامة رعاية الصحية، وفقا للمعايير العالمية ووصولها إلى المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، خلال المؤتمر الطبي الأفريقي الأول بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهدف من المؤتمر هو المساعدة على وضع حلول للمشاكل الصحية على مستوى القارة، والذى تتفق محاوره مع التنمية المستدامة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بتوفير احتياطي استراتيجي آمن للدولة في جميع الاحتياجات الطبية كان له بالغ الأثر في عبور أزمة كورونا، ومواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى آلية ونهجا متسقا يسعى لاقامة روابط إقليمية تهدف إلى تحقيق منافع مشتركة وتكامل متواز بين الشعوب الأفريقية، مضيفا: "المنتدى أولى الخطوات العملية نحو التكامل بين دول القارة، كاشفا عن أن عدد المسجلين على منصة المؤتمر والمعرض بلغ 35 ألفا، و350 شركة محلية وعالمية في مختلف المجالات الطبية، و280 محاضرة وجلسة علمية، و24 مؤتمر علمي، و20 ورشة عمل، فضلا عن البرامج العلمية المعتمدة للأطباء ومنحهم شهادات معتمدة.

 


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