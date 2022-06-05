موسكو: لا شيء يعيق "جوزيب بوريل" من شراء القمح الروسى سوى انعدام الضمير

كتب أحمد عرفة

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى شراء القمح الروسى وشحنه، موضحة أن لا شيء يعيقه في ذلك، سوى انعدام الضمير.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،: سيد بوريل، هل أنت بحاجة إلى الحبوب؟ تعال، اشترها وخذها، ما الذي يمنعك من ذلك؟ الشيء الوحيد الذي يعيقك في ذلك هو انعدام الضمير.

وفى وقت سابق أكد قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، سيرجي كاراكيف، اليوم الأحد أن 95% من قواته في حالة جاهزية قتالية.

وأشار كاراكيف في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إلى مواصلة إعادة تجهيز القوات الصاروخية الاستراتيجية بصواريخ "أفنجارد" الفرط صوتية، إلى جانب خطط لوضع الفوج الأول من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات في مهمة قتالية حتى نهاية العام بعد انتهاء برنامج التجارب.

وأعلن كاراكيف في وقت سابق أن منظومة سارمات ليس لها مثيل في العالم، فيما تم الإطلاق الأول لهذه الصواريخ في الـ20 من أبريل الماضي ضمن برنامج التجارب الرسمية.