اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 06:32 م
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مسؤول عسكري روسي: 95% من قواتنا في جاهزية دائمة للقتال

الأحد، 05 يونيو 2022 06:10 م
مسؤول عسكري روسي: 95% من قواتنا في جاهزية دائمة للقتال الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، سيرجي كاراكيف، اليوم الأحد أن 95% من قواته في حالة جاهزية قتالية.
وأشار كاراكيف في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إلى مواصلة إعادة تجهيز القوات الصاروخية الاستراتيجية بصواريخ "أفنجارد" الفرط صوتية، إلى جانب خطط لوضع الفوج الأول من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات في مهمة قتالية حتى نهاية العام بعد انتهاء برنامج التجارب.
وأعلن كاراكيف في وقت سابق أن منظومة سارمات ليس لها مثيل في العالم، فيما تم الإطلاق الأول لهذه الصواريخ في الـ20 من أبريل الماضي ضمن برنامج التجارب الرسمية.


روسيا

الجيش الروسى

القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية

سيرجي كاراكيف


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