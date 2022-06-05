محافظ بورسعيد يناقش مستجدات أعمال تطوير عدد من المناطق السكنية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا، لمتابعة الخطوات التنفيذية في رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق السكنية بأحياء الضواحي والزهور، وخاصة المناطق الأكثر احتياجا.

جاء ذلك بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الاسكان والاستشاري الدكتور محمد الغندور.

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في تطوير عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي، فضلا عن مناقشة ٱليات البدء في رفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجا بحي الزهور.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت أكبر خطة لتطوير المناطق السكنية الأكثر احتياجا، لافتا إلي أن أعمال التطوير ساهمت فى تغيير ثقافة وطبيعة هذه المناطق وتعديل سلوكيات المواطنين.