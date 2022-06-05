الأربعاء.. افتتاح معرض الأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، افتتاح معرض لتسويق منتجات الأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للاهتمام بالصناعات الصغيرة والأسر المنتجة تماشيا مع خطوات تعزيز التنمية الصناعية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إقامة مختلف نشاطات الصناعات.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم افتتاح المعرض الأربعاء القادم، موضحا أن ذلك جاء تماشياً مع الطفرة التى تستهدفها الدولة فى المجال الاقتصادى بالتوازى مع مختلف المجالات، وضمن خطة المحافظة لإقامة عدد من المعارض لمختلف المنتجات الصناعية وبأسعار مخفضة للمواطنين.

كان اللواء عادل الغضبان، عقد اجتماعًا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم وإقامة معرض لتسويق منتجات الأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الصغيرة من الشباب، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والعميد خالد كشك رئيس حى الشرق، ووائل حامد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء فى تنظيم وإقامة معرض بأرض الجراج بحى الشرق، لتسويق وعرض المنتجات الصناعية للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الشباب، وذلك فى إطار دعم المحافظة للمشروعات والصناعات الصغيرة، وفى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المعارض التى تعرض السلع بأسعار مخفضة، وضرورة الاهتمام بتوفير الدعم اللازم لإقامة هذه المعارض فى المحافظات.

ووجه محافظ بورسعيد بأهمية الاستعداد الجيد لإقامة المعرض، وتنظيمه على أعلى مستوى، وعرض المنتجات التى تلبى احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، ومشاركة جميع الأسر المنتجة على مستوى المحافظة، مشددا على إقامة المعرض بمستوى لائق يتناسب مع التنمية التى تشهدها بورسعيد، موجها بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل والبدء فى وضع خيمة المعرض.