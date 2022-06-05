اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.2%

الأحد، 05 يونيو 2022 11:36 ص
محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.2% محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
السويس - فريق المحافظات

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اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالي، بنسبة نجاح بلغت 81.2%.

وقدم محافظ السويس، التهنئة للناجحين فى الشهادة الاعدادية مؤكدًا أهمية بذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون فى المستقبل القريب مواطنا صالحًا يفيد المجتمع.

وناشد محافظ السويس أولياء الأمور بأهمية اعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والانترنت فى المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلًا من ضياع الوقت والمال فى الدروس الخصوصية.

وقدم محافظ السويس الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

يذكر أن عدد المتقدمين 14683 طالبا فى المرحلة الإعدادية فى السويس على مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس والجناين.

شهد توقيع نتيجة الشهادة الإعدادية الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

 

محافظ السويس يعتمد النتيجة
محافظ السويس يعتمد النتيجة

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الفيوم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2021

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2022

الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى

مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني


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