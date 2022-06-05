بوتين: روسيا ستضرب أهدافا جديدة فى حال تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1" وبثتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد، إن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا، ليس له سوى هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.



وأضاف أنه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، "فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير المتوفرة التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل".



وأشار بوتين إلى أنه كان لدى الجيش الأوكراني 515 راجمة صواريخ لحظة بدء العملية الخاصة وتم تدمير 380 منها، ولكن كييف عوضت بعض خسائرها من خلال اللجوء إلى المخزونات.



واعتبر بوتين أن توريد راجمات صواريخ أمريكية إلى أوكرانيا لا يغير شيئا في الحقيقة، إذ أنه كانت لدى كييف صواريخ ذات نفس المدى، والتوريدات الجديدة ليست ببساطة إلا "تعويضا عن الخسائر".



واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة الروسية فعالة ضد الطائرات دون طيار الأوكرانية، منوها بأن جميع هذه المسيرات أجنبية الصنع وقد استخدمها الغرب سابقا فوق البحر الأسود.



وقال بوتين إن أنظمة "بوك" و"تور" و" بانتسير" تعمل بكفاءة عالية وسهولة في إسقاط وتدمير العشرات من الطائرات دون طيار الأوكرانية.