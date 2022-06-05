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العربية: أثينا سترسل 122 عربة مشاة مصفحة من طراز BMP-1 إلى أوكرانيا

الأحد، 05 يونيو 2022 06:42 م
العربية: أثينا سترسل 122 عربة مشاة مصفحة من طراز BMP-1 إلى أوكرانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الحكومة اليونانية على وشك نقل كمية كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، موضحة أن  بعض الأسلحة ستنقل بحرا من اليونان لدول مجاورة لأوكرانيا.

وقالت قناة العربية، إن الأسلحة من اليونان لكييف ستنقل عبر طائرات يونانية وكندية ونيوزيلندية، موضحة أن أثينا سترسل لكييف 60 منظومة دفاع جوي محمولة.

وتابعت قناة العربية، أن أثينا سترسل إلى أوكرانيا 20 ألف بندقية من طراز AK-47، موضحة أن أثينا سترسل إلى أوكرانيا 15 ألف قذيفة وألفي صاروخ من طراز 122 ملم.

ولفتت قناة العربية، إلى أن أثينا سترسل 122 عربة مشاة مصفحة من طراز BMP-1 إلى أوكرانيا.


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