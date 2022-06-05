اليوم السابع
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التنظيم والإدارة: مسابقة لتعيين أئمة بالأوقاف لمدة 3 سنوات بواقع 1000 كل عام

الأحد، 05 يونيو 2022 12:50 م
التنظيم والإدارة: مسابقة لتعيين أئمة بالأوقاف لمدة 3 سنوات بواقع 1000 كل عام الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب ــ محمد الأحمدى

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قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه تم إعداد دراسة مشتركة مع وزارة الأوقاف للاحتياجات الأساسية لمسابقة وظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وأعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى كل الموافقات المطلوبة حيث تجرى المسابقات على 3 سنوات كل عام 1000 إمام. 
 
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، إلى أن الاختبارات وضعت شروط تتمثل فى إجادة اللغة العربية واختبار فى الحاسب الآلى والمعرفة العامة وكل امتحان له توقيت زمنى، وهناك تفاوت فى الأسئلة الداخلية، ولدينا وحدة بنوك الأسئلة ولجنة لمراجعة الأسئلة لتوحيد درجات الصعوبة والسهولة وهناك لجنة للذكاء الاصطناعى تراجع مدى توقيت الإجابة على السؤال وإعادة تقييم الوقت والأوزان النسبية لكل سؤال. 

وانطلقت اليوم الأحد وحتى 23 يونيو الجارى، في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اختبارات المتقدمين للتعاقد على 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا و96 متقدمًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مجال لغير الكفاءة حيث تم وضع الامتحانات بمعاير وضوابط دقيقة، ويستطيع المتقدمون المتابعة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التى تقدموا عليها.

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في تصريحات سابقة، إن الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدء من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.

 
 

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