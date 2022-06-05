اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة موظف لقى مصرعه بعد سقوطه من الطابق الرابع فى الهرم

الأحد، 05 يونيو 2022 06:01 م
التصريح بدفن جثة موظف لقى مصرعه بعد سقوطه من الطابق الرابع فى الهرم إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثة موظف لقى مصرعه، بعدما سقط من الطابق الرابع بالهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
أنهى موظف حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمنطقة الهرم، بسبب خلافات أسرية، بعد إصابته بأزمة نفسية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن موظفا أنهى حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

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