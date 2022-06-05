التصريح بدفن جثة موظف لقى مصرعه بعد سقوطه من الطابق الرابع فى الهرم

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثة موظف لقى مصرعه، بعدما سقط من الطابق الرابع بالهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

أنهى موظف حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمنطقة الهرم، بسبب خلافات أسرية، بعد إصابته بأزمة نفسية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.