وزير المالية: تعزيز سبل التعاون الثنائى بين مصر والإمارات فى كل المجالات

شرم الشيخ - أحمد يعقوب - أسماء أمين - محمد أسعد

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة».

ناقش الجانبان تعزيز سبل التعاون الثنائى بين مصر والإمارات فى كل المجالات، وجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا، في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية.

واستعرض الجانبان، تطورات الاقتصاد العالمى فى ظل الأزمة الراهنة، والآثار التضخمية التى ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، وما أحدثته من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع في أسعار السلع، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، بما يدعو لتعظيم جهود التكامل العربى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال العام المالى المقبل لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية.