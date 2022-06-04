تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه فى القطامية

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة احد المواطنين بالإكراه فى القطامية.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بأنه حال سيره بسيارته ورد إليه اتصال هاتفى - عبر تطبيق إحدى شركات نقل الركاب الخاصة - لتوصيل أحد العملاء من دائرة قسم شرطة المرج إلى أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وعقب وصولهما فوجئ بقيام العميل بخنقه باستخدام قطعة من القماش كانت بحوزته وأجبره على الترجل من السيارة وإستولى على هاتفه المحمول والسيارة ملكه كرهاً عنه ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة قنا)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها ، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية فاختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمسكنه، كما أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط مسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمسروقات، واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.