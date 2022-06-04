اليوم السابع
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الداخلية تداهم 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان فى الشرقية

السبت، 04 يونيو 2022 11:03 ص
الداخلية تداهم 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان فى الشرقية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام  وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية والأجهزة المعنية، حملة أمنية على عدد من مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الشرقية.. وعقب تقنين الإجراءات.. أمكن ضبط عدد (4) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، كما تم ضبط (3 أشخاص) ، من المشرفين على تلك المراكز.

تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص- لا يوجد اتباع لسياسات مكافحة العدوى) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدرات

الاتجار في المخدرات

بيع المخدرات

ترويج المخدرات

الادمان


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