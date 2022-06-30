هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين د

كتبت فاطمة خليل

فيتامين د عنصر غذائي أساسي لجسم الإنسان، ويعد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون أحد أكثر الفيتامينات الفريدة التي يستخدمها الجسم، لأن الجلد ينتجها بالفعل من خلال أشعة الشمس، وهو الفيتامين الوحيد الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور الضروريين لصحة العظام، كما يتحكم فيتامين د في نمو السرطان ويسيطر على العدوى ويقلل الالتهاب، في هذا التقرير نتعرف على أكثر الأشخاص عرضة لنقص فيتامين د، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

والكمية الغذائية الموصى بها من فيتامين (د) للبالغين هى 15 ميكروجرام يوميًا لكل من الرجال والنساء، والمتطلبات الغذائية لمن هم فوق 70 سنة هي 20 ميكروجرام يومياً.

فوائد صحية متنوعة يقدمها فيتامين د



تم ربط فيتامين (د) بالعديد من الحالات الصحية مثل صحة العظام وقوة العضلات والسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وتحسين وظائف المناعة وتقليل مخاطر الوفاة المبكرة.

أكدت العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة الارتباط المباشر لفيتامين د في السيطرة على الأمراض الشديدة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان ودوره في تحسين صحة العظام والمناعة.

أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن فيتامين (د) يمكن أن يكون فعالاً في السيطرة على أنواع معينة من السرطانات مثل سرطان القولون والبروستاتا والثدي.

كيف ينتج الجسم فيتامين د؟



يتكون فيتامين د عندما يتشكل تفاعل كيميائي على جلد الإنسان، عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس ، يتم تكسير الستيرويد المسمى 7-ديهيدروكوليسترول، وهذا يؤدي إلى تكوين فيتامين د.

يتأثر تكوين فيتامين د الناتج عن الشمس بشكل كبير بالموسم، والوقت من اليوم وتلوث الهواء وتصبغ الجلد واستخدام واقي الشمس، والمرور عبر الزجاج والبلاستيك، والشيخوخة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د؟



المجموعات التالية من الناس أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د) من غيرهم:

-من يرتدي ملابس كاملة ولا يترك الجلد يتعرض للشمس

-أولئك الذين يفرطون في استخدام واقي الشمس يحدون من قدرة الجلد على تكوين فيتامين د

-أولئك الذين لا يقضون وقتًا أطول في الهواء الطلق

-أولئك الذين لديهم لون بشرة أغمق

-كبار السن عادة ما يبقى هؤلاء الأشخاص في الداخل ولديهم مستوى منخفض من فيتامين د

-أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة

-أولئك الذين يعانون من هشاشة العظام

-أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد المزمنة

علامات نقص فيتامين د



يؤدي نقص فيتامين د إلى آلام العضلات والإرهاق والاكتئاب.

قد تظهر على الحالات الشديدة من نقص فيتامين (د) علامات آلام العظام.

ونقص فيتامين (د) هو عامل خطر للإصابة بالخرف.