8 علامات تدل على نقص فيتامين د.. منها الألم العضلى والصداع النصفى

كتبت فاطمة خليل

أصبح نقص فيتامين د مشكلة شائعة بين الكثير من الناس، ويؤدي فيتامين د العديد من الوظائف في الجسم، فهو على سبيل المثال، يمكن أن يعزز امتصاص الجسم للكالسيوم والفوسفور، وكذلك تنظيم الأداء الجيني لبروتينات الخلايا العصبية والمساعدة في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ، كما يعزز فيتامين د أيضًا وظائف الجهاز المناعي الطبيعية ويحارب الالتهابات، ويحسن قدرة الجسم على محاربة البكتيريا والفيروسات، في هذا التقرير نتعرف على أهم 8 علامات تدل على نقص فيتامين د، بحسب موقع epochtimes.

وأظهرت العديد من الدراسات أن نقص فيتامين (د) يزيد من خطر الإصابة بالسرطان (مثل سرطان القولون والثدي والبروستاتا) والخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام والتهاب المفاصل والسكري من النوع 2 والاكتئاب، قد يعاني الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د أيضًا من الأعراض الملحوظة التالية:

صداع نصفي

الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين D في دمائهم لديهم فرصة أكبر للإصابة بالصداع النصفي.

الإصابة بنزلات البرد بسهولة

فيتامين د مهم جدا للحفاظ على المناعة إذا كنت تصاب بنزلات البرد غالبًا ، فقد يكون ذلك بسبب نقص فيتامين د في جسمك، مما يضعف جهاز المناعة وقدرة الجسم المضادة للفيروسات.

التطور البدني البطيء

سيؤثر تناول كمية غير كافية من فيتامين د على نمو العظام ، مما يجعل الأطفال ينمون ببطء نسبيًا.

هشاشة العظام والمفاصل الضعيفة

يؤدي نقص فيتامين د إلى صعوبة امتصاص الجسم للكالسيوم. وأبرز آثاره هشاشة العظام ، والميل إلى كسر العظام بسهولة ، وآلام العظام الناتجة عن تلين العظام ، والتهاب المفاصل ، وضعف الأسنان ، من بين أمور أخرى.

ألم عضلي

فيتامين د ضروري أيضًا للتطور الطبيعي ونمو ألياف العضلات، وقد يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف العضلات وآلامها.

تشنجات

يؤثر نقص فيتامين د على امتصاص الكالسيوم ، مما يؤدي إلى نقص كالسيوم الدم ، مما قد يؤدي إلى تقلصات عضلية لا إرادية.

اكتئاب

لقد ثبت أن فيتامين (د) هو المنظم الرئيسي لتخليق السيروتونين في الدماغ ويمكن أن تسبب المستويات المنخفضة من السيروتونين الاكتئاب.

إعياء وتعب

قد تكون العيوب في وظيفة السيروتونين مرتبطة أيضًا بالإرهاق، وجدت بعض الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د 3 في أجسامهم معرضون للاكتئاب أو التعب.

وفيتامين (د) الذي نحصل عليه من التعرض لأشعة الشمس والطعام والمكملات الغذائية يكون في حالة عدم تنشيط ويجب أن يتم استقلابه عن طريق الكبد والكلى، قبل أن يصبح فيتامين D3 النشط والمفيد بيولوجيًا، المعروف أيضًا باسم الكالسيتريول لذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكبد والكلى معرضون لنقص فيتامين د.

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في هضم وامتصاص الأطعمة الدهنية قد يعانون أيضًا من نقص فيتامين د.

إذا كنت تعاني من الأعراض المذكورة أعلاه أو تعاني من أمراض الكبد أو الكلى ، أو إذا كنت تعاني من الإسهال عند تناول أطعمة غنية بالدهون ، فعليك الانتباه إلى مستوى فيتامين (د) في جسمك.