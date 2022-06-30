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ثورة 30 يونيو.. احتفال لطلائع شمال سيناء بنادى العريش الرياضى

الخميس، 30 يونيو 2022 12:15 م
ثورة 30 يونيو.. احتفال لطلائع شمال سيناء بنادى العريش الرياضى الاحتفال
شمال سيناء ـ محمد حسين

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احتفلت مجموعات الطلائع بشمال سيناء بثورة 30 يونيو بنادى العريش الرياضي.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أنها نظمت سلسلة من الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بمناسبة ثورة 30 يونيو تنوعت الأنشطة المنظمة ما بين دورات تدريبية وندوات توعوية تثقيفية وقوافل رياضية ومشاركة فى مهرجانات ومؤتمرات فى إطار احتفال إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء باحتفالات 30 يونيو.

وتوجت الاحتفالات بعروض فنية بنادى العريش الرياضى ومن ضمن الفعاليات، تضمنت العروض عرض للجمباز قدمه فريق الجمباز الحاصل عل المركز الثالث على مستوى الجمهوريه بمسابقة ،" كيدز شو".

حضر الفعاليات كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب وعبدالمقصود رمضان مدير إدارة الطلائع وحمودة الوزير مدير نادى العريش وأولياء الأمور ورواد النادي.

 

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شمال سيناء

ثورة 30 يونيو

العريش

محافظه شمال سيناء



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