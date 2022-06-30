شمال سيناء تواصل احتفالاتها بثورة 30 يونيو بعروض فنية بقصر ثقافة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تجددت، اليوم، الاحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو فى شمال سيناء باحتفال نظمه إقليم القناة وسيناء الثقافى وفرع ثقافة شمال سيناء بقصر ثقافة العريش.



وقال أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن الاحتفالات خلال الفترة الصباحية بدأت بعرض فيلم وثائقى عن ثورة 30 يونيو.



وتتواصل بعرض فنى للأطفال مواهب العريش للفنان مدحت نجيب، وعرض فنى للفرقة الاستعراضية بقيادة الفنان مصطفى الخضرى، وعرض مسرح عرائس تنفيذ الفنان مدحت نجيب، وورش فن تشكيلى وحرف بيئية وورش حكى عن أحداث ثورة 30 يونيو بقيادة إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش، ومعرض كتب لإصدارات الهيئة نشر الاقليم.



وأضاف أنه تتضمن الفترة المسائية عرضا فنيا للفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة الفنان وائل إسماعيل وعرضا فنيا للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف وعرضا فنيا لفرقة التلقائية بقيادة الفنان جامع عبد الرسول.



وكانت مديرية الشباب والرياضة نظمت احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو بملاعب مركز شباب مدينة العريش بحضور كليب راشد مدير عام المديرية وعبد المقصود رمضان مدير إدارة الطلائع وخالد مكاوي مدير إدارة البرلمان، والتعليم المدني ومحمود الشريف مدير إدارة خدمات الشباب ووليد أبو خليل مدير إدارة الرياضة وجمهور كبير من أولياء الأمور وأعضاء ورواد المركز.



واشتمل الحفل على عروض فنية ورياضية متعددة قدمتها فرقة الفن التعبيري للطلائع بمركز شباب مدينة العريش والسلام وعرض لفرقة الفنون الشعبية بمركز الفنون والإبداع وعروض التنورة بخلاف العروض الرياضية لفرق المركز المختلفة (كرة القدم وكرة السلة والكاراتيه والجمباز) .



ونظمت مباراة فى الكرة الطائرة جلوس لذوى الهمم والاختبارات الخاصة ومشروع الفتاة والمرأة كرة اليد للبنات.









