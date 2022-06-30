اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن وسط الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ

الخميس، 30 يونيو 2022 09:10 م
انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن وسط الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ انقطاع المياه - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية انقطاع المياه مساء اليوم، الخميس، وذلك عن منطقة المنشية ومحطة الرمل وسط الإسكندرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 500 بمنطقة المنشية، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق المنشية ومحطة الرمل وطريق الترام فى الساعة 12 مساء، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح .

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.


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