اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن 7 مناطق فى الجيزة غدا

الخميس، 30 يونيو 2022 11:56 ص
قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن 7 مناطق فى الجيزة غدا إنقطاع مياه
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد 7 مناطق بالجيزة، غدا الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، وتضعف الخدمة فى مناطق أخرى، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 ليلاً غدا الجمعة، وحتى 6 صباحاً يوم السبت بعد غدا. 
 
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( كفر طهرمس، منشية البكارى، الطوابق، المريوطية من فيصل ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته) وضعف المياه بداية من المريوطية وحتى نهاية فيصل.
 
وأشار اللواء أحمد راشد أن الأعمال تأتى فى إطار تحسين خدمات مرفق مياه الشرب وتحسين الضغوط بمنطقة كفرطهرمس، مشدداً على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالإلتزام بالمواعيد المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور إنتهاء الأعمال.
كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125).

قطع المياه

مياه الشرب

الجيزة

المياه

مياه الجيزه

قطع المياه بالجيزه

اخبار الجيزه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق بولاق الدكرور والهرم صباح السبت

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:12 م

قطع المياه عن مدينة قنا بسبب كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:41 ص

"مياه الدقهلية" تعلن قطع المياه عن بعض مناطق السنبلاوين 8 ساعات اليوم

السبت، 25 يونيو 2022 01:00 ص

"مياه الدقهلية" تعلن قطع المياه عن بعض مناطق السنبلاوين 8 ساعات السبت المقبل

الخميس، 23 يونيو 2022 08:19 م

قطع المياه عن قرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج من 11 مساء ولمدة 9 ساعات

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:43 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة