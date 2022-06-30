قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن 7 مناطق فى الجيزة غدا

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 7 مناطق بالجيزة، غدا الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، وتضعف الخدمة فى مناطق أخرى، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 ليلاً غدا الجمعة، وحتى 6 صباحاً يوم السبت بعد غدا.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( كفر طهرمس، منشية البكارى، الطوابق، المريوطية من فيصل ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته) وضعف المياه بداية من المريوطية وحتى نهاية فيصل.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الأعمال تأتى فى إطار تحسين خدمات مرفق مياه الشرب وتحسين الضغوط بمنطقة كفرطهرمس، مشدداً على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالإلتزام بالمواعيد المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور إنتهاء الأعمال.

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125).