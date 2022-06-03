453.6 ألف وحدة منفذة بمشروع الإسكان الاجتماعى لبناء مليون وحدة سكنية

كتب: مدحت عادل

رصدت نشرة الإسكان فى مصر، خلال عام 2020/2021، مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة بمشروعات الإسكان خلال تلك الفترة، حيث قدرت النشرة إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعى (المليون وحدة) 453.6 ألف وحدة منفذ منهم 78.4 ألف وحدة عام 2020/2021 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.3 ألف وحدة بنسبة 1.7٪ باستثمارات قدرها 180.0 مليون جنيه، مديريات الإسكان 12.2 ألف وحدة بنسبة 15.5٪ باستثمارات قدرها 1827.8 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 64.9 ألف وحدة بنسبة 82.8٪ باستثمارات قدرها 13389.2 مليون جنيه.

وأوضحت النشرة أن عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر (الإسكان المتوسط) بلغ 37.7 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 9000 وحدة عام 2020/2021، كان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 6096 وحدة بنسبة 67.7٪ وأقل عدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 144 وحدة بنسبة 1.6٪ من الإجمالى.

وسجل عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 37.9 ألف وحدة منفذ منهم 32.7 ألف وحدة عام 2020/2021، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة السادس من أكتوبر حيث بلغ 14.4 ألف وحدة بنسبة 44.1٪ وأقل عدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 576 وحدة بنسبة 1.8٪ من الإجمالى.