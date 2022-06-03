اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 05:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كلية اللاهوت الإنجيلية تحتفل بتخرج الدفعة 151

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:14 م
كلية اللاهوت الإنجيلية تحتفل بتخرج الدفعة 151 حفل تخرج الدفعة 151 بكلية اللاهوت الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت كلية اللاهوت الإنجيلية فى القاهرة، بتسليم الدرجات العلميَّة لخرِّيجى الدُّفعة 151 مِن طلبة الكليَّة بأقسامها المُختلفة، وذلك فى تمام الثَانية بعد ظُهر اليوم الجمعة فى الكنيسة الإنجيليَّة فى مصر الجديدة. 
 
ويقود الاحتفال الدكتور القس يوسف سمير- رئيس مجلس إدارة الكليَّة، ويُلقى خطاب الحفل رامز عطا الله- مُستشار دار الكتاب المقدَّس فى مصر بعنوان "مطلوب قادة لكنيسة اليوم".
 
ويُشارك بالحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى بمصر، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطَّائفة الإنجيليَّة فى مصر نائبًا عن الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر نظرا لسفره خارج البلاد في زيارة رسمية ورعوية، كما يشارك بالحضور أيضًا عدد من أعضاء مجلسيِّ النوَّاب والشُّيوخ.
 
وأمَّا خريجو هذه الدُّفعة فعددهم 71 طالبًا وطالبة، من البرامج التَّالية: ماجستير اللاهوت (THM)، ماجستير اللاهوت والرِّعاية (MDIV)، ماجستير الآداب في اللاهوت (MAT)، ماجستير القيادة والإدارة (MLM)، وشهادة في الدِّراسات اللاهوتيَّة (CTS).
 
جدير بالذكر أنَّ كليَّة اللاهوت الإنجيليَّة في القاهرة هي المؤسَّسة التَّعليميَّة اللاهوتيَّة الأكاديميَّة الإنجيليَّة المشيخيَّة في مصر، وتأسَّست عام 1863م، ثمَّ تنقَّلت في أكثر من مكان، حتَّى استقرَّت في مَقرِّها الحالي في حيِّ العباسيَّة – القاهرة سنة 1926م، وعلى مدى أكثر من قرنٍ ونصف قرن تخرَّج فيها قيادات مُتميِّزون في مجالات الرِّعاية وخدمة الكلمة والكرازة والإدارة والتنمية والإعلام.
 
 
WhatsApp Image 2022-06-03 at 4.01.53 PM
WhatsApp Image 2022-06-03 at 4.01.54 PM

 


الطائفه الانجيلية

اللاهوت الانجيلية

الدفعه 151

تخرج كليه اللاهوت


الموضوعات المتعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية يعلن تقنين أوضاع 40% من الكنائس بفضل القانون الجديد.. ويؤكد لليوم السابع: لقاء الرئيس السيسى مع رؤساء كنائس الشرق الأوسط كان رسالة طمأنينة.. ويوضح: الدولة تنفذ القانون على الجميع

السبت، 28 مايو 2022 02:00 ص

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفد الكنيسة المعمدانية برئاسة صليب

الخميس، 26 مايو 2022 10:00 ص

رئيس الطائفة الإنجيلية يزور أوروبا وأمريكا للقاء قيادات المجتمع المدنى

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:31 ص

الطائفة الإنجيلية: تم تقنين 40% من كنائسنا.. والدعوة للحوار دعوة للتجديد

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:12 ص

الطائفة الإنجيلية تفتتح مؤتمر الشباب وصناعة التغيير فى الإسكندرية.. صور وفيديو

الإثنين، 23 مايو 2022 06:59 م

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد أول مهرجان للأفلام القصيرة لمجلس التربية المسيحية

السبت، 21 مايو 2022 01:50 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة