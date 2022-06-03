اليوم السابع
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كلية اللاهوت الإنجيلية تحتفل بخريجى الدفعة 151 اليوم

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:00 ص
كلية اللاهوت الإنجيلية تحتفل بخريجى الدفعة 151 اليوم كلية اللاهوت الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل كلية اللاهوت الإنجيلية فى القاهرة، بتسليم الدرجات العلميَّة لخرِّيجى الدُّفعة 151 مِن طلبة الكليَّة بأقسامها المُختلفة، وذلك فى تمام الثَانية بعد ظُهر اليوم الجمعة فى الكنيسة الإنجيليَّة فى مصر الجديدة.

ويقود الاحتفال الدكتور القس يوسف سمير- رئيس مجلس إدارة الكليَّة، ويُلقى خطاب الحفل رامز عطا الله- مُستشار دار الكتاب المقدَّس فى مصر بعنوان "مطلوب قادة لكنيسة اليوم".

ويُشارك بالحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى بمصر، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطَّائفة الإنجيليَّة فى مصر نائبًا عن الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر نظرا لسفره خارج البلاد في زيارة رسمية ورعوية، كما يشارك بالحضور أيضًا عدد من أعضاء مجلسيِّ النوَّاب والشُّيوخ.

وأمَّا خريجو هذه الدُّفعة فعددهم 71 طالبًا وطالبة، من البرامج التَّالية: ماجستير اللاهوت (THM)، ماجستير اللاهوت والرِّعاية (MDIV)، ماجستير الآداب في اللاهوت (MAT)، ماجستير القيادة والإدارة (MLM)، وشهادة في الدِّراسات اللاهوتيَّة (CTS).

جدير بالذكر أنَّ كليَّة اللاهوت الإنجيليَّة في القاهرة هي المؤسَّسة التَّعليميَّة اللاهوتيَّة الأكاديميَّة الإنجيليَّة المشيخيَّة في مصر، وتأسَّست عام 1863م، ثمَّ تنقَّلت في أكثر من مكان، حتَّى استقرَّت في مَقرِّها الحالي في حيِّ العباسيَّة – القاهرة سنة 1926م، وعلى مدى أكثر من قرنٍ ونصف قرن تخرَّج فيها قيادات مُتميِّزون في مجالات الرِّعاية وخدمة الكلمة والكرازة والإدارة والتنمية والإعلام.


الطائفه الانجيليه

اللاهوت الانجيليه

دار الكتاب المقدس

سنودس النيل الانجيلى


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