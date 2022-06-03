حمية "مايند" تحميك من الزهايمر وتحافظ على صحة المخ.. اعرف التفاصيل

كتب - حسام الشقويرى

نظام مايند الغذائي هو نظام غذائي صحي للدماغ يرمز إلى تدخل نظام غذاء البحر الأبيض المتوسط ​​لتأخير التنكس العصبي. إنه مزيج من نظام DASH الغذائي (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​، ويركز على المجموعات الغذائية في كل نظام غذائي يمكن أن يعزز قوة عقلك ويحميها من المشاكل المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر حسبما نشر موقع webmd

كيف تعمل حمية مايند؟



في نظام مايند الغذائي ، تركز الإرشادات الموصى بها بشكل أكبر على الأطعمة النباتية التي تتم معالجتها بشكل ضئيل وتحد من الأطعمة الحيوانية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأطعمة ذات السكريات المضافة. يوصي النظام الغذائي أيضًا بالتحكم في الكمية، ولكن على عكس العديد من الأنظمة الغذائية ، فإنه لا يركز على إنقاص الوزن.

تتضمن مبادئ نظام مايند الغذائي 10 مجموعات غذائية يجب أن تأكلها وخمس مجموعات للحد منها. في الأساس ، كل يوم ، يجب أن تأكل ما لا يقل عن 3 حصص من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ، ووجبة أو حصتين من الفاصوليا والدواجن والأسماك كل أسبوع ، ويمكن أن تشمل الوجبات الخفيفة اليومية المكسرات والتوت. يؤكد النظام الغذائي أيضًا على اختيار زيت الزيتون في الغالب كمصدر صحي للدهون لطهي الأطعمة.

في حين أنك لست مضطرًا إلى الامتناع تمامًا عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان من وجباتك ، فإن النظام الغذائي يوصي بتناولها باعتدال - أقل من أربع مرات في الأسبوع. بدلاً من ذلك ، يوصي النظام الغذائي باستبداله بالفاصوليا والبقوليات المليئة بالبروتين والتي تعتبر مهمة لصحة الدماغ.

الأطعمة التي يجب أن تركز عليها في نظام مايند الغذائي هي:

الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل الكرنب والسبانخ والكرنب (حصة واحدة على الأقل يوميًا)

جميع الخضراوات الأخرى (حصتان أو أكثر في اليوم)

التوت (حصتان أو أكثر في الأسبوع)

المكسرات (5 حصص أو أكثر في الأسبوع)

زيت الزيتون (يومي)

الحبوب الكاملة (3 حصص أو أكثر يوميًا)

الأسماك / المأكولات البحرية (حصة واحدة أو أكثر في الأسبوع). اختر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة والسردين.

الفاصوليا (4 حصص أو أكثر في الأسبوع)

الدواجن (حصتان أو أكثر في الأسبوع)

النبيذ (كأس واحد في اليوم ، لكن يمكنك تخطيه)

تشمل الأطعمة التي يجب تجنبها أو الحد منها ما يلي:

زبدة / سمن

جبنه

لحم أحمر

الأطعمة المقلية

حلويات ومعجنات

ما هي المنافع؟

المجموعات الغذائية الموصى بها في نظام مايند الغذائي هي مصدر غني بالألياف ومليئة بالعديد من العناصر الغذائية التي ثبت أنها تعزز صحة الدماغ.