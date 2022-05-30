تعرف على أسباب مرض الزهايمر وعوامل الخطر المحتملة قبل الإصابة

كتب – حسام الشقويرى

على الرغم من عدم وجود سبب محدد لمرض الزهايمر ، إلا أن الجينات قد تلعب دورًا رئيسيًا، وأحد الجينات على وجه الخصوص هو موضع اهتمام الباحثين ، وهو صميم البروتين الشحمي E (APOE) الجين المرتبط بظهور أعراض الزهايمر لدى كبار السن، ويمكن أن تحدد اختبارات الدم ما إذا كان لديك نسخة معينة من هذا الجين ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وضع في اعتبارك أنه حتى لو كان لدى شخص ما هذا الجين ، فقد لا يصاب بمرض الزهايمرحسبما نشر موقع healthyline

والعكس صحيح أيضًا فقد يظل الشخص مصابًا بمرض الزهايمر حتى لو لم يكن لديه الجين، ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما سيصاب بمرض الزهايمر على وجه اليقين، ويمكن أن تزيد الجينات الأخرى أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما ترتبط العديد من الجينات النادرة ببعض الحالات التي تظهر فيها الحالة في سن أصغر.

ومرض الزهايمر هو مرض تدريجي ، مما يعني أن الأعراض ستزداد تدريجياً بمرور الوقت، وهناك 7 مراحل رئيسية :

1 - لا توجد أعراض في هذه المرحلة. إذا كان لديك تاريخ عائلي من مرض الزهايمر ولا توجد أعراض ، فقد ترغب في التحدث إلى الطبيب حول استراتيجيات الشيخوخة الصحية .

2 - تظهر الأعراض المبكرة ، مثل النسيان.

3 - تظهر إعاقات جسدية وإدراكية خفيفة ، مثل انخفاض الذاكرة والتركيز. قد يصبح تعلم مهارات جديدة أكثر صعوبة. قد تكون هذه التغييرات ملحوظة فقط من قبل شخص قريب جدًا من الشخص.

4 – الخرف : غالبًا ما يتم تشخيص مرض الزهايمر في هذه المرحلة ، لكنه لا يزال يعتبر خفيفًا، و من الشائع ملاحظة فقدان الذاكرة والصعوبة في إدارة المهام اليومية.

5- ستتطلب الأعراض المتوسطة إلى الشديدة المساعدة من الأحباء أو مقدمي الرعاية، و هذا ضروري لضمان تلبية الاحتياجات اليومية ، مثل تناول وجبات الطعام وإدارة المنزل.

6- في هذه المرحلة ، سيحتاج الشخص المصاب بمرض الزهايمر إلى المساعدة في المهام الأساسية ، مثل الأكل ، وارتداء الملابس ، واستخدام المرحاض.

7 - هذه هي المرحلة الأشد والأخيرة من مرض الزهايمر،وعادة ما يكون هناك فقدان تدريجي للكلام وتعبيرات الوجه، و من المرجح أن تصبح الحركة محدودة.

ومع تقدم الشخص خلال هذه المراحل ، سيحتاج إلى دعم متزايد من مقدمي الرعاية لهم.