الحماية والهوية والصيد.. "‏CNN‏" تكشف سر وجود أسلحة أكثر من البشر فى أمريكا

تعانى الولايات المتحدة من عمليات إطلاق نار جماعى مدمرة ومعدلات قتل متزايدة، ولا تزال البنادق ‏جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الأمريكية، وفقا لشبكة "سى ان ان".‏

يعتبر العديد من الأمريكيين الحق فى حمل السلاح أمرًا مقدسًا، ويرون أن السلاح هو مفتاح هوياتهم ‏وحرياتهم الفردية، ويحتفظ البعض بالبنادق للحماية أو الصيد أو الرياضة، بينما يرى البعض الآخر أن ‏البنادق واللوائح المتراخية من حولهم تشكل تهديدًا للحياة والسلامة. ‏

الحصول على صورة دقيقة يمثل تحديًا لأنه لا توجد قاعدة بيانات نهائية لمبيعات الأسلحة ما يتعين ‏الاعتماد على استطلاعات الرأى وبيانات المسح من مراكز الفكر والباحثين الأكاديميين، والتى تختلف إلى ‏حد ما لكن لا تزال هناك بعض الاتجاهات العامة مثل:‏



‏- الرجال البيض لديهم أعلى معدلات امتلاك السلاح: ‏

يقول ثلاثة من كل عشرة بالغين إنهم يمتلكون سلاح، بينما يقول أربعة من كل عشرة إنهم يعيشون فى ‏منزل يمتلك فيه شخص ما سلاح.‏



‏-عدد قليل من أصحاب الأسلحة يمتلكون حصة كبيرة منها:‏

يوجد بنادق فى الولايات المتحدة أكثر من الناس، هناك حوالى 393 مليون سلاح نارى مملوك للقطاع ‏الخاص فى الولايات المتحدة، وفقًا لتقدير مسح الأسلحة الصغيرة ومقره سويسرا - أو بعبارة أخرى، ‏‏120 بندقية لكل 100 أمريكى وهو أعلى معدل لأى دولة فى العالم.‏

على سبيل المثال، نشر تقرير من قبل باحثين فى جامعات هارفارد ونورث إيسترن، يقدر أنه من بين 265 ‏مليون سلاح نارى مملوك للقطاع الخاص فى الولايات المتحدة، فإن حوالى نصفها مملوك بنسبة 3 % ‏من السكان البالغين فى الولايات المتحدة، وبينما يمتلك حوالى نصف مالكى الأسلحة سلاح واحد أو ‏مسدسين، فإن 8% من مالكى الأسلحة يمتلكون 10 أو أكثر - وهو رقم يصل إلى حوالى 40% من إجمالى ‏مخزون الأسلحة الأمريكية.‏

‏-معظم مالكى الأسلحة يقولون إنهم يمتلكون بنادق للحماية:

يمتلك الناس أسلحة لعدد من الأغراض، ويقول معظم مالكى الأسلحة إنهم يمتلكون سلاحًا لأكثر من ‏سبب، والحماية هى حافز الغالبية العظمى من الناس، ووجد استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أن 88% من ‏مالكى الأسلحة اعتبروا الحماية من الجريمة سببًا لامتلاك سلاح وقال 70% انها للصيد.‏