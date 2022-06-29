ضبط محاولة تهريب 36 ألف عبوة خيوط جراحية ومستلزمات طبية بمطار برج العرب

كتبت رحاب نبيل

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب 36 ألف عبوة من الخيوط الجراحية والمستلزمات الطبية داخل 9 حقائب مع راكبين مصريين، فور وصولهما من تركيا، حاولا تضليل رجال الجمارك والعبور بها لبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطهما واتخاذ الاجراءات القانونية معهما.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اسطنبول علي الطائرة التركية، رحلة رقم TK696، اشتبه مصطفي حسين رئيس الوردية في راكبين مصريين يحملان 9 حقائب لقصر مدة السفر، وتم تمرير أمتعة الراكبين علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش واحمد عبد الفتاح مأمور الكشف بالأشعة وإسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة، وتم تأكيد صحة الاشتباه، وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين، ضمت عادل متولى رئيس الوردية ومحمد الكوانيني وحسن خفاجه مأمورى الحركة، وتبين وجود 36 الف عبوة خيوط جراحية ومستلزمات طبية داخل حقائبهما، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و 494 ألف و600 جنيه.

قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.