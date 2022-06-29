صحة المنيا تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ1794 مواطنا بقرية هور بملوى.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية هور بمركز ملوي، يومى 27 و28 من يونيو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1794 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 269 حالة جراحة، و492 حالة أطفال، و248 باطنة، و106 قلب، و81 نساء، و100 اسنان، و269 جلدية، و180 أنف واذن، و49 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 124 تحليل مختلف، وعمل 25 حالة موجات صوتية، وعمل 4 حالات اشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 118 مترددا، وتم اجراء خلع اسنان لـ13 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 63 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ114 مترددا.



قافلة طبية