حياة كريمة.. صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ8 آلاف مواطن بـ5 قوافل طبية

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت 5 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر مايو الماضى، وذلك بقرى (شارونة، وجزيرة شارونة بمركز مغاغة - نقطة نجم بمركز مطاى - أسمو العروس بمركز ديرمواس - قرية الإدارة بمركز ملوى )، مضيفا انه تم توقيع الكشف الطبى على 8 آلاف و 259 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات .

من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، انه تم عمل 660 تحليلا مختلفا وعمل موجات صوتية لعدد 184 حالة، وأشعة سينية لعدد 28 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 548 مترددا وتحويل للمستشفى 190 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 485 مترددا.