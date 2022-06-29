سفير البحرين: تبادل زيارات الرئيس السيسي والملك يترجم عمق العلاقات بين البلدين

إيمان حنا

أكد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اعتزاز مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وترحيبها على جميع المستويات الرسمية والشعبية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى بلده الثاني، تقديرًا لحكمته، ومكانة مصر التاريخية في وجدان الأمة العربية والإسلامية.وفق سفارة البحرين.

إن هذه الزيارة جاء لتترجم عمق ومتانة العلاقات التاريخية الأخوية والودية، والحرص المشترك على توطيد الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

وفى تصريح سابق له أكد السفير البحرينى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، امتداد لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والروابط الودية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وستظل مصر الدعم والسند لكل العرب.